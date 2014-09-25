Порошенко зізнався, що бачив флешмоб "Поговори зі мною" та одразу ж на нього "відреагував"

Президент України Петро Порошенко не виключає проведення великих щомісячних зустрічей із пресою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час прес-конференції.

Порошенко наголосив: ”Ми живемо в іншій країні і спілкування з журналістами - інше”. ”Я читаю соціальні мережі і я бачив флешмоб ”Поговори зі мною”. Будь ласка, одразу ж відреагували”, - додав він.

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”Де ви знайдете президента, який так швидко реагує на флешмоби?”, - занзачив президент.

Він зауважив, що раніше великі прес-конференції з президентом проводилися у форматі ”щорічно”. ”Ми будемо зустрічатися частіше. Я не виключаю, що зараз, в умовах, коли сконцентрувалися великі загрози, ці зустрічі, можливо, можуть бути щоквартальними або і щомісячними”, - сказав Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні Петро Порошенко провів прес-конференцію для представників центральних і регіональних ЗМІ.

Раніше у мережі пройшов флешмоб "Поговори зі мною", учасники якого закликали президента виступити перед народом та пояснити ситуацію, що склалася в державі.