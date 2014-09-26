Кіровоградці увірвались до ОДА та намагались змусити нового голову області піти з посади

Як передає кореспондент УНІАН, активісти зібрались на 14:30 на площі Героїв Майдану. О 15:00 близько 30 чоловік пройшли до приміщення ОДА.

Активістів і пресу впустили та направили до кабінету, куди має прийти Кузьменко. Коли до зали зайшов Кузьменко, активісти дали йому чистий лист паперу і ручку та попросили написати відмову від посади.

Активісти пояснили чиновнику, що вони звинувачують його у голосуванні за закони 16 січня та організації "тітушок" 26 січня. Також активісти стверджують, що новопризначений керівник області один із людей, які повинні потрапити під люстрацію. При чому, якщо в Кузьменка є бажання, через п'ять років він може повернутися в політику області, але не раніше.

Проте Кузьменко відповів, що ніколи не писав ніяких заяв під тиском. Крім того, за його словами, свій голос за закони 16 січня він відізвав.

Проте заступник керівника кіровоградської Самооборони запропонував Кузьменку надати копію заяви про відкликання голосу. На що Кузьменко пообіцяв звернутись до Верховної Ради із запитом надати цей документ.

"Я не працював ні на які режими, я працював на Олександрію, Кіровоградщину і на країну... Ви говорите за 16 січня - це ваше бачення... Документ сфабрикували люди, які за межами країни, а я в країні... А на Майдані 26 січня я був як на одній стороні, так і на іншій", - повідомив Кузьменко.

Читайте такожЛюстрація в регіонах: Кіровоградщина повстала проти «вождя тітушок»Кузьменко також запропонував скласти меморандум про співпрацю губернатора з громадськістю.

Але як заявила журналістка телеканалу "Інтер" Олена Бринза, Кузьменко не відповідає за власні слова, адже в неї є відеодокази причетності Кузьменка до антимайдану, записи його виступів під час цих акцій в Кіровограді.

"Ми не знімаємо Майдан до понеділка. На понеділок на десяту годину давайте зустрінемось і ви повідомите нам про ваше рішення. Я і мої друзі боролися і будемо боротися", - сказав керівник кіровоградської Самооборони Микола Джоган.

Активісти залишили чистий аркуш паперу і ручку у Кузьменка і дали йому час на прийняття рішення до понеділка. У понеділок буде знову зустріч Кузьменка з громадськими активістами.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня президент України Петро Порошенко призначив позафракційного народного депутата Сергія Кузьменка головою Кіровоградської обласної державної адміністрації замість Олександра Петіка.

Кузьменко з червня по грудень 2012 року обіймав посаду заступника голови Кіровоградської ОДА.

На парламентських виборах 2012 року був обраний до Верховної Ради як кандидат від Партії регіонів у 103-му окрузі (з центром у місті Олександрія).

22 лютого 2014 року Кузьменко вийшов із фракції Партії регіонів, а пізніше і з самої партії.

Після призначення Кузьменка головою кіровоградської ОДА активісти вже тричі виходили на протести з вимогами "відмінити указ про призначення екс-регіонала Кузьменка керівником області".

Активісти звинувачують новопризначеного очільника області, колишнього «регіонала» Кузьменка в організації «тітушок» на кіровоградському Майдані 26 січня та в співпраці з Партією регіонів.

Самооборона також оголосила про зібрані за кілька днів 498 підписів за відставку новопризначеного голови облдержадміністрації.