На «гарячу лінія пошуку родичів в зоні АТО» щодня надходить до 400 дзвінків

Про це повідомляє прес-служба президента України.

За інформацією керівника волонтерського центру «гаряча лінія пошуку родичів в зоні Антитерористичної операції» Станіслава Роботи, щодня на «гарячу лінію» надходить до 400 дзвінків.

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Також зазначається, що центр, в якому щодня працює до десяти волонтерів, має прямий зв`язок з Міністерством оборони і оперативно отримує інформацію щодо того, в якій лікарні перебуває той чи інший поранений. Крім того, центр отримав від Служби безпеки України базу даних про людей, які розшукують зниклих безвісти родичів.

«Гаряча лінія пошуку родичів в зоні АТО» - (044) 255-69-55 – працює в робочі дні з 08:00 до 20:00.