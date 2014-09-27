У Миколаєві невідома партія зібрала неповнолітніх на проплачений мітинг "за мир"
У суботу, 27 вересня, в Миколаєві відбувся мітинг нікому невідомої в місті «Інтернаціональної партії», на який «зігнали» неповнолітніх дітей, пенсіонерів та студентів з різних університетів.
Про це повідомляє видання НикВести з посиланням на Преступности.НЕТ.
Деякі учасників цього мітингу були помічені кореспондентами НикВестей 6 серпня під час акції біля облдержадміністрації і пізніше, під час роздачі грошей мітингувальників, передає видання.
Всього на "мітинг" зібрали близько трьохсот осіб.
Читайте такожМіліція затримала два десятки учасників незаконного маршу комуністів у ХарковіЯк розповів один з організаторів заходу, який представився Олександром Рябцем, присутні виступають за мир у країні від «Інтернаціональної партії». При цьому на питання про мету візиту на цей мітинг ніхто з присутніх не зміг дати чіткої відповіді.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міліція та активісти перешкодили проведенню фальшивого "маршу миру" в Одесі.