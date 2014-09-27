У Миколаєві невідома партія зібрала неповнолітніх на проплачений мітинг "за мир"

18:42, 27 вересня 2014
Політика
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У суботу, 27 вересня, в Миколаєві відбувся мітинг нікому невідомої в місті «Інтернаціональної партії», на який «зігнали» неповнолітніх дітей, пенсіонерів та студентів з різних університетів.

У Миколаєві спробували організувати мітинг "за мир"

Про це повідомляє видання НикВести з посиланням на Преступности.НЕТ.

Деякі учасників цього мітингу були помічені кореспондентами НикВестей 6 серпня під час акції біля облдержадміністрації і пізніше, під час роздачі грошей мітингувальників, передає видання.

Всього на "мітинг" зібрали близько трьохсот осіб.

Читайте такожМіліція затримала два десятки учасників незаконного маршу комуністів у ХарковіЯк розповів один з організаторів заходу, який представився Олександром Рябцем, присутні виступають за мир у країні від «Інтернаціональної партії». При цьому на питання про мету візиту на цей мітинг ніхто з присутніх не зміг дати чіткої відповіді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міліція та активісти перешкодили проведенню фальшивого "маршу миру" в Одесі.

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