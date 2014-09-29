Екс-голова СБУ Якименко є підозрюваним №1 у справі про розстріли на Майдані

Про це він сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Ті керівники, в тому числі і на рівні першого, і я сподіваюсь, останнього в історії спецслужб світу зрадника - самого керівника спецслужби, тобто Якименка, який втік разом з багатьма матеріалами, в тому числі щодо планування злочину по розстрілу людей, і є втіленням цього злочину в центрі Києва, на Майдані Незалежності. Це підозрюваний №1», - заявив Наливайченко.

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«Далі – керівники департаментів, які безпосередньо здійснювали й організовували і план, і в тому числі розташування снайперських груп на дахах будівель, і які безпосередньо запросили іноземних, тобто російських офіцерів ФСБ, для участі і в плануванні, і в здійсненні злочинного плану в центрі Києві, також стосовно них відкриті кримінальні провадження», - повідомив Наливайченко.

За словами голови СБУ, «всі матеріали стосовно цих людей знаходяться у Генпрокуратурі».

«Ще у квітні-травні разом з міністром внутрішніх справ Аваковим ми доповіли генеральному прокурору і разом затримали керівників і спецпідрозділів міліції, і безпосередніх офіцерів, які здійснювали (розстріл людей на Майдані - УНІАН)», - зазначив Наливайченко.

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«Офіцери СБУ, які, можливо, були причетні, також усі в Україні, і також ходять на допити в Генеральну прокуратуру», - запевнив він.

«Про тих людей, хто стріляв, має дати відповідь суд, оскільки незалежне розслідування і затримання офіцерів і МВС, і СБУ відбулося. Справа - за судовим розглядом», - резюмував Наливайченко.