На Донеччині російські військові кинули тіла 300 побратимів - комбат "Дніпро-1"

Тіла близько 300 вбитих російських військовослужбовців досі не поховані в районі населеного пункту Многопілля, що в Донецькій області.

Про це розповів командир добровольчого батальйону "Дніпро-1" Юрій Береза в ефірі шоу "Хоробрі серця" на телеканалі 1+1, передає ТСН.ua.

За його словами, російські військовослужбовці були вбиті в ході операції, яку спільно проводили бійці батальйонів "Дніпро-1" і "Донбас".

"Одна з перших колон, яка була спільно знищена "Дніпром" і "Донбасом" (в районі Многополля був такий розвідувально-диверсійний загін у складі 40 чоловік), тоді загинули близько 300 російських військовослужбовців - згоріли в тій колоні. Наша розвідка там ще працює - ми шукаємо своїх. Так досі мертвих ніхто не забрав", - розповів Береза.

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За його словами, він не може знайти пояснення такому відношенню російських військових до загиблих товаришів по службі. "Ця річ, для якої я не можу знайти пояснення", - повідомив Береза. При цьому комбат "Дніпро-1" не уточнив дату операції, в ході якої були вбиті сотні російських військових.

Нагадаємо, що російські військові скидають тіла вбитих побратимів у шахти на Луганщині.