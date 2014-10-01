Бойовики готують наступ на Дебальцеве - "Права справа"

"Повз Міусинськ і Вахрушино пройшло 27 танків бойовиків, планують наступ", - повідомив він Еспресо.TV.

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За словами Снєгирьова, танки штурмуватимуть Дебальцеве.

Також він повідомив, що у вівторок вдень кілька "Градів" і танків були перекинуті в район міста Щастя. "Ймовірно обстріли будуть продовжуватися", - зазначив він.