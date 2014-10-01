Бойовики готують наступ на Дебальцеве - "Права справа"

02:22, 01 жовтня 2014
Політика
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Лідер Громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов повідомив, що Луганщиною пересуваються 27 танків бойовиків

REUTERS

"Повз Міусинськ і Вахрушино пройшло 27 танків бойовиків, планують наступ", - повідомив він Еспресо.TV

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За словами Снєгирьова, танки штурмуватимуть Дебальцеве.

Також він повідомив, що у вівторок вдень кілька "Градів" і танків були перекинуті в район міста Щастя.  "Ймовірно обстріли будуть продовжуватися", - зазначив він. 

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