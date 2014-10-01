Війська РФ убили військовополонених росіян, які з колоною АТО виходили з-під Іловайська

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування причин та обставин оточення та загибелі українських військових під Іловайськом повідомив командир батальйону “Дніпро-1” Юрій Береза.

За його словами, російське командування було попереджене про те, що в колоні рухатимуться 23 полонені збройних сил РФ. “Вони були попереджені, що в разі відкриття вогню вони (полонені) загинуть першими”, - сказав Береза.

Він зазначив, що полонені були прив'язані в автомобілях, а українські військові мали змогу в разі відкриття вогню вільно пересуватись.

За словами комбата, в результаті обстрілу так і сталося - російські полонені загинули першими. “Більше того, одного із полонених добили свої ж - у нього під час захоплення обгоріла одежа, і ми його переодягли в нашу. Так ось, його свої й добили, пораненого, коли добивали наших поранених”, - сказав Береза.

Він зазначив, що російські підрозділи, за наявною в нього інформацією, ще й досі не забрали тіла своїх солдат, які загинули під час атаки сил АТО на колону під Іловайськом.

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Командир батальйону припустив, що серед захоронених невідомих солдат у Дніпропетровську можуть бути й російські військові, оскільки всіх загиблих дуже важко ідентифікувати.

Як сказав Береза, він був присутній при плануванні операції наступу на Іловайськ і був категорично проти таких дій, оскільки для нього як для військового було зрозуміло, що, захопивши Іловайськ, підрозділи можуть опинитися в оточенні. Водночас Береза зазначив, що на всі його заперечення командування відповідало, що планування операції вже узгоджене на рівні Генштабу та Міністерства оборони.

Після завершення заслуховування командирів добровольчих батальйонів голова комісії, народний депутат Андрій Семченко поінформував присутніх про те, що наступного разу комісія збереться 6 жовтня і планує заслухати заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, командувача сектора “Д” Литвина, генерала Віктора Хомчака та деяких інших осіб. А вже 14 жовтня ТСК має намір оприлюднити попередній звіт.