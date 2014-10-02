Депутат Грушевський у вишиванці викликав шок у ведучого російського телеканалу

Про це йшлося в сюжеті "Сніданку з 1+1". Депутат Віталій Грушевський з'явився у вишиванці в програмі "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на каналі "Россия 1".

За словами народного депутата, у ведучого був шок через вбрання парламентарія. Таким чином, Віталій Грушевський закликав мешканців Росії та інших країн одягати вишиванки.

Під час ефіру політику не давали слова, відключали мікрофон, хоча самі ж російські телевізійники запросили його до студії, сподіваючись, що колишній член Партії регіонів буде зручним співрозмовником. Проте вони не врахували того, що Грушевський одим із перших вийшов з цієї партії.

Віталій Грушевський зауважив, що із його виступу на російському телеканалі вирізали провокативне питання про Новоросію і його фразу про те, що Україна 23 роки руйнувалася, а зараз - відбудовується.

"Закликаю всіх політиків зупинити неоголошену війну", - сказав політик, проте і ці слова пізніше вирізали.

Додому український депутат про всяк випадок повертався напівтаємно окольними шляхами до аеропорту, бо не виключав можливість арешту.

Зауважимо, що медіа-експерт Дмитро Розенфельд переконаний, що в українських ЗМІ має бути воєначальник, а він поки що такого не бачить. Також медіа-есперт закликав українців частіше діяти у соціальних мережах і розповідати друзям і родичам у Росії, про те, що відбувається в Україні.