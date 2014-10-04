"Донські казаки" обстріляли Попасну на Луганщині: є жертви та поранені

Зокрема, 3 жовтня, так звані "козаки", що не підконтрольні "ЛНР", здійснили два артобстріли міста Попасна на Луганщині, повідомляє прес-служба глави Луганської ОДА Генадія Москаля.

"О 12.43 вони обстріляли вагонний завод (потерпілих немає), а в результаті другого обстрілу, о 15.45, 1 людина загинула, 10 зазнали поранень, у тому числі 3 тяжких. Пошкоджені житлові будинки та газопровід, у результаті чого місто відключено від газопостачання", – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що ці ж бойовики тричі обстріляли з установки "Град" блокпост Нацгвардії, жертв немає.

Окрім того, з “Градів” було обстріляно опорний пункт 128-ї бригади у Мирній долині, а з 12.30 до 13.00 з мінометів — опорний пункт біля села Троїцьке. З 13.05 до 13.15 це ж "військо Донське" обстріляло с. Оріхове Попаснянського району — в село випустили близько 10 снарядів. Жертв і руйнувань немає.

Губернатор Луганщини також інформує, що вчора з 15.00 до 15.45 у місті Ірміно, підконтрольного бойовикам, у бік Попасної та Гірського було випущено близько 40 снарядів. Інформації про жертви та руйнування поки немає.

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