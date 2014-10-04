Порошенко прибув до Житомира із робочим візитом (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, під час робочої поїздки глава держави відвідав полігон у селі Перлявка на базі 240 Центру підготовки підрозділів 8 Армійського корпусу Сухопутних військ.

Прибув з робочим візитом до Житомира. — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 октября 2014

Президентові показали, як випікають хліб для вояків в зоні АТО прямо у польових умовах. Зокрема, було представлено механізований завод для випікання хліба, малогабаритні засоби приготування їжі, блок - пост, засоби підвозу води, повсякденні набори сухих пайків, малогабаритні пральні, тощо. Дещо з показаного вже використовується українськими вояками в зоні АТО на сході України, а дещо лише буде використовуватися.

Читайте такожПорошенко прибув до ЛьвоваКрім того, Порошенко також оглянув представлені як нові зразки озброєння, так і ті, які вже використовуються військовиками в зоні АТО. Також було продемонстровано тепловізіорні прилади, далекоміри та радіолокаційні станції, екіпірування та обмундирування військовослужбовців Збройних сил України.