Українські розвідники знешкодили колону ворожої техніки
08:35, 05 жовтня 2014Політика
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В ніч на 3 жовтня по трасі Н21 в напрямку Красного Луча пройшла колона ворожої військової техніки.
REUTERS
Про це повідомляє informator.lg.ua. У складі колони йшли 13 танків, 3 БТР, 6 САУ, 8 машин РСЗВ "Град", 6 гармат Т-30, і 5 бензовозів. За інформацією джерела у збройних силах, для знешкодження та ліквідації бронетехніки була відправлена диверсійно-розвідувальна група.
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В результаті бою, було знищено близько 10 одиниць техніки ворога. Виконавши завдання, розвідгрупа українських військових сховалася без втрат особового складу.
Імовірно, дана колона могла бути підкріпленням для наступу на донецький аеропорт.
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