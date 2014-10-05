Українські розвідники знешкодили колону ворожої техніки

Про це повідомляє informator.lg.ua. У складі колони йшли 13 танків, 3 БТР, 6 САУ, 8 машин РСЗВ "Град", 6 гармат Т-30, і 5 бензовозів. За інформацією джерела у збройних силах, для знешкодження та ліквідації бронетехніки була відправлена диверсійно-розвідувальна група.

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В результаті бою, було знищено близько 10 одиниць техніки ворога. Виконавши завдання, розвідгрупа українських військових сховалася без втрат особового складу.

Імовірно, дана колона могла бути підкріпленням для наступу на донецький аеропорт.