Бойовики завадили представникам Червоного Хреста відвідати Луганськ - ОК "Північ"

Про це повідомляє прес-центр оперативного командування "Північ".

Водночас протягом вчорашнього дня у зоні відповідальності військ оперативного командування "Північ" було забезпечено роботу двох груп представників ОБСЄ в напрямках Северодонецьк-Щастя та Северодонецьк-Славяносербськ та однієї групи Міжнародного комітету Червоного Хреста в напрямку Лугаськ-Северодонецьк.

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Також протягом вчорашнього дня незаконні збройні формування чотири рази обстріляли підрозділи військ оперативного командування «Північ» з кулеметів великого калібру, автоматичних гранатометів, мінометів та стрілецької зброї.

В нічний час нападів не було, однак за вказаний термін виявлено два прольоти безпілотників противника.

За підсумком доби втрат серед особового складу військ оперативного командування "Північ" немає.