Зарплата працівників антикорупційного бюро складе від 18 тис. грн

Про це журналістам в кулуарах Верховної Ради повідомив голова профільного комітету Ради, народний депутат з фракції УДАР Віктор Чумак, передає РБК-Україна. "Зарплата буде дуже висока - від 18 тис. грн", - сказав депутат, додавши, що в цілому в антикорупційному бюро працюватиме близько 800 осіб.

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"Ми говоримо про 800 співробітників, але не всі вони будуть оперативниками. Буде приблизно 300 осіб, які будуть займатися оперативною роботою, а решта - це допоміжний персонал", - уточнив Віктор Чумак.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати підтримали в першому читанні законопроект президента Петра Порошенка №5085 "Про систему спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції". За нього проголосували 278 депутатів.