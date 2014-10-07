У Харкові не планують посилено охороняти вцілілих Ленінів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам заступник начальника харківського міського управління міліції з громадської безпеки Олег Матрос, відповідаючи на питання, чи планує міліція посилено охороняти монументи з огляду на часті випадки їх повалення.

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«На вулицях проходить патрулювання. Конкретно під посилену охорону — мабуть ні. Ми займаємося охороною громадського порядку», - сказав Матрос.

Як повідомляв УНІАН, вночі 7 жовтня невідомі особи повалили два пам’ятники Леніну в Жовтневому та Червонозаводському районах Харкова. Міліція відкрила кримінальні провадження за статтею «хуліганство, вчинене групою осіб».

Всього у серпні-вересні в Харкові невідомі зруйнували п’ять пам’ятників Леніну, в тому числі 28 вересня знесли монумент на площі Свободи, який вважається найбільшим в Україні.