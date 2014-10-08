Чверть білорусів готові воювати проти Росії - опитування

Якби Росія збройним шляхом спробувала приєднати до себе всю територію Білорусі або її частину, то майже 26 відсотків білорусів опиралися б зі зброєю в руках. Тим не менше, вступати в НАТО більшість білорусів не хоче, повідомляє "Радіо Свобода".

Про це свідчать результати соціологічного дослідження громадської думки, проведеного у вересні 2014 року незалежними соціологами НІСЕПД. Були опитані 1506 респондентів.

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Відповідаючи на аналогічне запитання у червні, лише 14 відсотків білорусів відповіли, що опиралися б зі зброєю в руках, тоді як 47 відсотків прагнули б пристосуватися до нової ситуації, а 16 відсотків вітали б такі зміни.

У вересні зменшилася кількість тих, хто вважає, що він пристосовувався б до нової ситуації (40 відсотків), і кількість тих, хто вітав би такі зміни (13 відсотків). Кількість білорусів, готових боротися зі зброєю в руках, зросла вдвічі.

Відповідаючи на питання «Якби країни НАТО спробували збройним шляхом змінити політику Білорусі, як би Ви діяли?», 26 відсотків респондентів сказали, що боролися б зі зброєю в руках, 40 відсотків прагнули б пристосуватися до нової ситуації, водночас близько 10 відсотків вітали б такі зміни.

Як встановило опитування, білоруси у більшості проти приєднання Білорусі до НАТО і проти розміщення на території країни російських авіабаз. Відповідаючи на питання «Чи потрібно Білорусі прагнуть вступити в НАТО?», 71 відсоток відповів «ні», що на 10 відсотків більше порівняно з відповідями у червні цього року. Проти розміщення на території Білорусі російських авіабаз більше 45 відсотків опитаних.

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