Блок Порошенка зустрінеться на дебатах з КУН, а Правий сектор з Дартом Вейдером

В рамках парламентської виборчої кампанії з понеділка, 13 жовтня, на Першому національному телеканалі стартують дебати. Внаслідок проведеного жеребкування визначили сім четвірок партій, які візьмуть участь у дебатах, пише Дзеркало тижня.

Дебати триватимуть два тижні. Так, від 13 жовтня з понеділка по четвер відбудеться чотири випуски дебатів, а 20-го жовтня - три випуски з вівторка по четвер. Комуністи відмовилися брати участь у дебатах.

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Згідно з результатами жеребкування в дебатах візьмуть участь партії:

13 жовтня: Народний фронт, Націонал-демократична партія України, Зелена планета і Заступ.

14 жовтня: Блок Петра Порошенка, Україна майбутнього, Конгрес українських націоналістів, Партія зелених.

15 жовтня: Правий сектор, Інтернет-партія, Партія 5.10, Україна - єдина країна.

16 жовтня: Сильна Україна, Нова політика, Свобода і Сила людей.

21 жовтня: Громадянська позиція, Опозиційний блок, Солідарність жінок України, Ліберальна партія.

22 жовтня: Радикальна партія Олега Ляшка, Об'єднання Самопоміч, Сила і честь, Громадянський рух.

23 жовтня: "Батьківщина", Блок лівих сил, Відродження і Єдина країна.

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