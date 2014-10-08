На сайті Білого дому з'явилася петиція на підтримку Надії Савченко
Петиція повинна до 29 жовтня зібрати не менше 100 тисяч підписів, щоб Обама міг її розглянути.
На сайті Білого дому з’явилася петиція із закликом до США використати всі законні засоби для звільнення української льотчиці Надії Савченко.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
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«Використовуйте всі законні засоби, щоб звільнити українську льотчицю Надія Савченко, яка є політичним в’язнем кремлівського режиму. Росія вдається до методів КДБ проведення примусових психіатричних експертиз у спробі зламати дух тих, хто нелояльний до її авторитарного режиму», – йдеться у повідомленні.
Петиція повинна до 29 жовтня зібрати не менш як 100 тисяч підписів, щоб адміністрація президента США Барака Обами була зобов’язана розглянути її.
Петицію може підписати громадянин будь-якої країни, не лише США.
Адміністрація президента США зобов’язалася розглядати і давати відповідь на громадянські петиції, оприлюднені у спеціальному розділі сайту Білого дому, якщо вони набирають визначене число підписів за певний час. Відповідь не мусить полягати у виконанні вимог петиції.
24 вересня адвокати Савченко заявили, що її вивезли з Воронезького СІЗО у невідомому напрямку. Після цього російські слідчі заявили, що українська льотчиця, яку утримують під арештом у Росії, пройде психіатричну експертизу у Москві. Речник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін заявив, що проведення експертизи є «звичною процедурою», відповідно до російського законодавства, у випадках скоєння «серйозних злочинів».
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Минулого місяця захист Савченко заявляв, що їхня клієнтка виступила проти психіатричного огляду.
Савченко брала участь в антитерористичній операції як доброволець і потрапила в полон до сепаратистів на Луганщині. У липні стало відомо, що її затримали російські силовики.
Савченко обвинувачують в причетності до вбивства російських журналістів. За клопотанням слідства судом щодо Савченко обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.