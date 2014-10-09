В Україну їде гуманітарний конвой з Варшави

Волонтери з Польщі направили гуманітарну допомогу в зону АТО.

Допомогу збирали місцеві мешканці та приватні фірми, передає hromadske.tv. Читайте такожВантажівки з гуманітарною допомогою з Німеччини прибули в логістичний центр під Києвом Серед гуманітарної допомоги - засоби особистої гігієни, теплі речі, а також целокс, джгути і спеціальне замовлення для батальйону "Айдар" - тепловізор.

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