В Україну їде гуманітарний конвой з Варшави

02:01, 09 жовтня 2014
Політика
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Волонтери з Польщі направили гуманітарну допомогу в зону АТО.

гуманітарка

Допомогу збирали місцеві мешканці та приватні фірми, передає hromadske.tv.

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Серед гуманітарної допомоги - засоби особистої гігієни, теплі речі, а також целокс, джгути і спеціальне замовлення для батальйону "Айдар" - тепловізор.

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