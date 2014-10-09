Морська піхота відпрацьовує заходи безпеки в Одеській області

11:18, 09 жовтня 2014
Політика
0 0

Війська берегової оборони Військово-Морських Сил Збройних Сил України відпрацьовують у зоні відповідальності флоту комплекс спільних з правоохоронними органами і органами місцевої влади дій.

В Овідіополі тривають навчання

Про це УНІАН повідомив прес-секретар командування українських ВМС, капітан першого рангу Олег Чубук.

За його інформацією, вчора в районі населеного пункту Овідіополь Одеської області підрозділ морської піхоти у взаємодії із структурними підрозділами Овідіопольського районного відділу управління МВС України у Одеській області розпочав низку заходів, головною метою яких є створення додаткових умов, які сприяли б забезпеченню безпеки громадян.

В рамках зазначених заходів морські піхотинці разом з працівниками міліції з відома місцевих органів влади утворили в районі виконання поставлених завдань спільні рухомі блокпости, узгодили питання щодо спільного патрулювання. При цьому підрозділами використовується як броньована, так і автомобільна техніка.

Читайте такожНа півдні України створюється добровольчий батальйон морської піхоти "Чорне море"Крім того, у визначеному районі виконує властиві завдання артилерійський підрозділ. Підтримку підрозділів з повітря здійснює морська авіаційна бригада українських ВМС. Зокрема, на одному із етапів проведено висадку із вертольоту розвідувальної групи морських піхотинців.

Спільні дії з місцевими органами влади вбирають в себе також зустрічі військових моряків з учнями загальноосвітніх шкіл району, виступ колективу Центру військово-музичного мистецтва ВМС ЗС України на одній із площ населеного пункту, роботу із залучення на військову службу за контрактом на українському флоті.

Заходи триватимуть до 10 жовтня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter