Морська піхота відпрацьовує заходи безпеки в Одеській області

Про це УНІАН повідомив прес-секретар командування українських ВМС, капітан першого рангу Олег Чубук.

За його інформацією, вчора в районі населеного пункту Овідіополь Одеської області підрозділ морської піхоти у взаємодії із структурними підрозділами Овідіопольського районного відділу управління МВС України у Одеській області розпочав низку заходів, головною метою яких є створення додаткових умов, які сприяли б забезпеченню безпеки громадян.

В рамках зазначених заходів морські піхотинці разом з працівниками міліції з відома місцевих органів влади утворили в районі виконання поставлених завдань спільні рухомі блокпости, узгодили питання щодо спільного патрулювання. При цьому підрозділами використовується як броньована, так і автомобільна техніка.

Читайте такожНа півдні України створюється добровольчий батальйон морської піхоти "Чорне море"Крім того, у визначеному районі виконує властиві завдання артилерійський підрозділ. Підтримку підрозділів з повітря здійснює морська авіаційна бригада українських ВМС. Зокрема, на одному із етапів проведено висадку із вертольоту розвідувальної групи морських піхотинців.

Спільні дії з місцевими органами влади вбирають в себе також зустрічі військових моряків з учнями загальноосвітніх шкіл району, виступ колективу Центру військово-музичного мистецтва ВМС ЗС України на одній із площ населеного пункту, роботу із залучення на військову службу за контрактом на українському флоті.

Заходи триватимуть до 10 жовтня.