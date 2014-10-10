У Донецьку продовжують обстріли, вбиті двоє мирних жителів

В обох районах знову постраждали житлові будинки. У Київському районі зруйнований будинок №117 по вулиці 50 років України, в Куйбишевському - будинки 65 та 67 по вулиці Рабфаковской, 113 по вулиці Ковалько, 31 по вулиці Огінського, 8 по вулиці Єршова. В результаті обстрілу загинуло двоє мирних жителя.

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Про це повідомляє прес-служба Донецької міськради.

Військові дії не дозволили аварійним бригадам приступити до ремонту наливної водогону КП "Компанія "Вода Донбасу", яким вода подається на ряд водопровідних вузлів КП «Донецькміськводоканал».

Дана аварія вплинула на водопостачанні Куйбишевського, а також Ленінського, Петровського та деяких мікрорайонів Кіровського району.

Водоканал робить все можливе, щоб водопостачання споживачів здійснювалося в повному обсязі у вечірні години, проте не виключені перебої, повідомляють у прес-службі.