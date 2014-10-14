Ляшко і його команда спиляли гроші київських пенсіонерів і дітей

Таку думку висловив начальник управління з питань реклами КМДА Артем Біденко, коментуючи незаконне знесення молодиками в спортивній формі під проводом лідера Радикальної партії Олега Ляшка декількох рекламних щитів в Києві.

За словами Біденка, і місту, і компаніям-власникам рекламних площ завдано матеріальний і репутаційний збиток, відшкодування якого необхідно вимагати від правопорушників в суді.

«Тільки з одного щита Київ отримує до бюджету міста близько 4 тис гривень щомісяця. Ці гроші йдуть в спецфорд, а з нього виплачуються надбавки до пенсій, фінансуються соціальні програми, ремонтуються дитячі сади і т.д. По суті, недоотримані з кожного зрізаного щита гроші - вкрадені у київських пенсіонерів і дітей. Вкрадені тими, хто ці щити знесли», - сказав він.

Крім цього, за словами фахівця, існують і непрямі витрати, які складно оцінити, але вони є. Зокрема, мова йде про порушення благоустрою - витоптані газони, порушені норми руху, оскільки вулиці частково перекривалися під час знесення щитів. «Також місту завдано шкоди репутації через небезпеку для городян. Адже незаконний демонтаж шестиметрової конструкції створює небезпеку для пішоходів і водіїв, що проходять і проїжджають повз, деталі конструкції можуть і на голову впасти», - пояснив Біденко.

Що стосується власників рекламних конструкцій, які були незаконно демонтовані, то, за словами начальника управління з питань реклами КМДА, тут фінансові втрати набагато вище. «До тих, хто зносив щити, необхідно пред'явити претензії фінансового характеру. Один щит як конструкція вартують комерційним компаніям, які отримали дозвіл і поставили їх, від 2 тисяч доларів і вище. Плюс, компанії продали розміщення на цьому щиті реклами замовнику і, так як контракт не виконано, необхідно сплатити штраф рекламодавцеві. І, природно, компанії понесли репутаційні втрати, так як клієнти в майбутньому можуть побоятися розміщуватися у постраждалих від такого вандалізму», - зазначив Артем Біденко.

У будь-якому випадку, за його словами, правоохоронці зафіксували факт правопорушення. «На жаль, місто не може вимагати відшкодування збитків безпосередньо, так як рекламні щити не є комунальною власністю. Але Київ буде виставляти рахунки, та пред'являти претензії компаніям - власникам рекламних площ, а вони, в свою чергу, дзеркально будуть відправляти ці та свої претензії до тих, хто вчинив злочин», - сказав чиновник і додав, що КМДА буде всіляко сприяти і допомагати розслідуванню злочину.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, на минулих вихідних Олег Ляшко з групою молодих людей в спортивному одязі серед білого дня з допомогою автогену і болгарки зносив рекламні щити, розміщені в Києві. Деякі з рекламних конструкцій впали на проїжджу частину та тротуари міста. На більшій частині спиляних Ляшко і його соратниками білбордів розміщувалося зображення клоунів з вилами.