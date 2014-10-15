Україна має терміново оновити систему ППО - Тимчук

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав на прес-конференції в Києві.

Тимчук повідомив, що основні проблеми в секторі протиповітряної оборони полягають в тому, що вся техніка протиповітряної оборони є російського виробництва.

В зв’язку з цим він вважає, що “знання противником всіх технічні параметрів є проблемою”.

“Йому відомі всі характеристики: від наших радіостанцій до зенітних керованих ракет. Тобто у цьому плані питання протидії нам росіяни вирішують просто”, - відзначив Тимчук.

Разом з тим, додав він, “потрібно враховувати, що у нас техніка російського виробництва, але вона морально і технічно застаріла. За нашими оцінками, зараз в ППО близько 80-85% зразків і озброєнь військової техніки, які просто вичерпали свої ресурси”.

Читайте такожТимчук: "Європейський вал" охоронятиме східні кордони ЄвропиВодночас, за словами Тимчука, модернізація техніки має свої межі. Зокрема, він підкреслив, що відремонтовані зенітні комплекси не відповідають вимогам часу. “У цьому плані постає логічне питання: чим ми будемо прикривати повітряний простір країни у разі повномасштабної агресії із застосування повітряної атаки?”, - наголосив Тимчук.

За його словами, у зв’язку з постійним скороченням армії в країні відійшли від зонального принципу охорони до об’єктового.

“Тобто замість єдиної «парасольки» протиповітряної оборони перейшли до точкової системи. Така оборона була лише над Києвом, атомними електростанціями та промисловими об’єктами. Як наслідок - сьогодні Україна не може забезпечити належну охорону свого повітряного простору перед агресією”, - сказав він.

Тимчук зазначає, що слід провести цілу низку заходів з укріплення протиповітряної системи оборони України, і в першу чергу необхідно провести оснащення багатоцільовою зенітно-ракетною системою покоління «чотири плюс», яка могла би стати основою цієї системи.

“Ми розглядаємо варіант закупки американської системи «Петріот». Ці комплекси пройшли бойову обкатку і показали свою високу ефективність, починаючи з Іраку 1991 року і закінчуючи сучасними військовими конфліктами. Тобто це система, на яку не шкода витратити кошти, оскільки вона належно працює. Головний принцип - нічого не закупати у росіян”, - додав він.