Кременчуцький канал, директора якого звинуватили у вбивстві мера, припинив мовлення на знак протесту

Про це йдеться у відкритому листі телекомпанії, переданому ЗМІ.

Згідно з текстом листа, ця акція протесту каналу стосується захисту директора телекомпанії «Візит» Олександра Мельника, звинуваченого в замовленні вбивства мера Кременчука Олега Бабаєва, а також самих репортерів, яким міськвиконком фактично заблокував всі можливості для отримання телевізійних новин або узяття коментарів.

«На телеканал чиниться тиск. Репортери каналу «Візит» вже давно стали персонами нон-ґрата в усіх офіційних і силових структурах міста. Використовується жахливий за своєю силою адмінресурс для того, щоб чинити тиск на наших журналістів. За таких умов незалежна журналістика стає технічно неможливою. Припиняємо мовлення телеканалу. Ми не можемо зв'язатися з власниками каналу. Ми готові до діалогу. Сподіваємося на підтримку наших телеглядачів і колег-журналістів», - йдеться у листі.

Читайте такожУ справі про вбивство мера Кременчука затримали директора місцевої телекомпаніїЯк передає кореспондент УНІАН, зараз замість трансляції телепередач і новин телеканал демонструє протестну заставку.

Як повідомляв УНІАН, затриманому у вересні директору ТРК «Візит» Олександру Мельнику пред'явили звинувачення в організації вбивства мера Кременчука Олега Бабаєва і судді Автозаводського райсуду Кременчука Олександра Лободенка. На даний момент триває судове розслідування.

11 лютого поточного року біля власного будинку було смертельно поранено 34-річного суддю Автозаводського районного суду Кременчука Лободенка. Кримінальне провадження за цим фактом ведеться органами внутрішніх справ за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, здійснене за попередньою змовою групою осіб) і ст. 379 (вбивство судді у зв'язку з його діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя) КК України.

Мера Кременчука Бабаєва було вбито пострілом в груди біля його будинку вранці 26 липня. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), яке пізніше прокуратура перекваліфіковувала у "навмисне вбивство, здійснене на замовлення групою осіб". Підозрювані у скоєнні вбивства затримані.