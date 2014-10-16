В Україну прибула делегація депутатів Європарламенту

Як йдеться в повідомленні на сайті Кабінету міністрів, делегація прибула в Україну в рамках підготовки до спостереження на позачергових виборах у Верховну Раду

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"Уряд рішуче налаштований забезпечити проведення вільних, чесних і прозорих виборів і розраховує на підтримку з боку наших європейських партнерів", - заявив на зустрічі Арсеній Яценюк.

Прем'єр обговорив з представниками Європарламенту питання виконання Угоди про асоціацію та імплементації реформ.

"«Україна має чіткий план стратегічних реформ, який міститься в угоді про асоціацію з Європейським союзом", - підкреслив прем'єр-міністр. Він також зазначив, що в найближчі плани уряду входить реформа юстиції та судової системи для приведення у відповідність з європейськими стандартами.