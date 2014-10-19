Кузьмука та Пилипишина звинувачують у використанні чужої символіки у своїй агітації
Юристи зафіксували недобросовісне використання символіки «Блоку Петра Порошенко» в рекламних роликах самовисуванців Олександра Кузьмука та Віктора Пилипишина.
Партія «Блок Петра Порошенка» вимагає від кандидатів, яких офіційно не підтримує партія, не використовувати символіку блоку для обману виборців
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, у ході кампанії на нинішніх парламентських виборах, а особливо на її завершальному етапі, деякі кандидати обманюють виборців і використовують у своїй агітації матеріали, символіку або її фрагменти, які мають свідчити про начебто підтримку їх з боку «Блоку Петра Порошенка».
«Ми неодноразово наголошували на неприпустимості подібних маніпуляцій», - наголосили в партії.
У штабі «Блоку Петра Порошенка» повідомили про підготовлений позов проти низки кандидатів, які неправомірно використовують їхню символіку і тим вводять у оману виборців.
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В партії також нагадали, що використовувати символіку можуть лише ті кандидати, які підтримані з’їздом партії, і мають відповідний дозвіл.
«Також юридична служба «Блоку Петра Порошенка» підготувала низку звернень до телевізійних каналів з вимогою зняти з рекламних блоків ролики тих кандидатів в народні депутати, які самовільно, без дозволу на те політичної партії «Блок Петра Порошенка» використовують у своїй передвиборчій агітації символіку та гасла нашої політичної сили», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, юристи блоку зафіксували недобросовісне використання символіки в рекламних роликах самовисуванців Олександра Кузьмука (виборчий округ №38), Віктора Пилипишина (виборчий округ №223) та інших.
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«Юридична служба партії вимушена звернутися до судових та правоохоронних органів через факти введення в оману виборців тими кандидатами в народні депутати-самозванцями, які використовують символіку блоку і при цьому не є висуванцями партії», - підкреслили в партії.
«Наголошуємо, символіку Блоку Петра Порошенка мають право використовувати тільки ті кандидати в народні депутати, яких офіційно підтримала наша партія. Звертаємо увагу керівників ЗМІ та рекламних служб редакцій на цей важливий момент», - акцентує прес-служба.