Кузьмука та Пилипишина звинувачують у використанні чужої символіки у своїй агітації

Партія «Блок Петра Порошенка» вимагає від кандидатів, яких офіційно не підтримує партія, не використовувати символіку блоку для обману виборців

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, у ході кампанії на нинішніх парламентських виборах, а особливо на її завершальному етапі, деякі кандидати обманюють виборців і використовують у своїй агітації матеріали, символіку або її фрагменти, які мають свідчити про начебто підтримку їх з боку «Блоку Петра Порошенка».

«Ми неодноразово наголошували на неприпустимості подібних маніпуляцій», - наголосили в партії.

У штабі «Блоку Петра Порошенка» повідомили про підготовлений позов проти низки кандидатів, які неправомірно використовують їхню символіку і тим вводять у оману виборців.

Читайте також«Свободівець» Левченко заявляє про використання «брудних» технологій в окрузі № 223

В партії також нагадали, що використовувати символіку можуть лише ті кандидати, які підтримані з’їздом партії, і мають відповідний дозвіл.

«Також юридична служба «Блоку Петра Порошенка» підготувала низку звернень до телевізійних каналів з вимогою зняти з рекламних блоків ролики тих кандидатів в народні депутати, які самовільно, без дозволу на те політичної партії «Блок Петра Порошенка» використовують у своїй передвиборчій агітації символіку та гасла нашої політичної сили», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, юристи блоку зафіксували недобросовісне використання символіки в рекламних роликах самовисуванців Олександра Кузьмука (виборчий округ №38), Віктора Пилипишина (виборчий округ №223) та інших.

Читайте такожПилипишин пропонує Левченку разом знятися з виборів

«Юридична служба партії вимушена звернутися до судових та правоохоронних органів через факти введення в оману виборців тими кандидатами в народні депутати-самозванцями, які використовують символіку блоку і при цьому не є висуванцями партії», - підкреслили в партії.

«Наголошуємо, символіку Блоку Петра Порошенка мають право використовувати тільки ті кандидати в народні депутати, яких офіційно підтримала наша партія. Звертаємо увагу керівників ЗМІ та рекламних служб редакцій на цей важливий момент», - акцентує прес-служба.