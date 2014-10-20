Рада збирається на позачергове засідання

Під стіни парламенту вже привезли кількасот правоохоронців. Водночас чимало правоохоронців і на Банковій біля Адміністрації президента, повідомляє ТСН.

Сьогодні в нардепів буде робота над помилками – вони мають проголосувати за усунення неузгодженостей в уже ухвалених раніше законах "Про Національне антикорупційне бюро України" та "Про запобігання корупції". Крім того, парламентарі планують внести зміни до виборчого законодавства - щодо забезпечення належної організації виборчого процесу виборів народних депутатів України, а також щодо забезпечення реалізації конституційних виборчих прав учасників АТО.

Водночас мають передбачити зміни в держбюджеті щодо соціального захисту інвалідів, ветеранів та учасників АТО та стосовно контролю фінансів для проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня. Хочуть депутати сьогодні внести зміни і до закону "Про лікарські засоби" щодо обігу та державного контролю якості лікарських засобів, ввезених на митну територію України, а також затвердити Загальнодержавну цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки.

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"Проект закону вноситься з метою захисту інформаційного простору України та протидії негативним зовнішнім інформаційним впливам шляхом тимчасової заборони трансляції і ретрансляції аудіовізуальних творів, серед головних героїв яких є працівник правоохоронних органів, збройних сил, спеціальних служб Російської Федерації та/або СРСР та/або Російської імперії (за винятком аудіовізуальних творів, вироблених до серпня 1991 року)", - ідеться в пояснювальній записці документу.