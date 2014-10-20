До будівлі Ради вже відправили кількасот правоохоронців (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, також на площі Конституції знаходяться бійці добровольчого батальйону “Київ-1”.

Читайте такожРада збирається змінити виборче законодавство за 6 днів до виборівЖодних мітингувальників у даний час біля будівлі парламенту немає.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня, коли відбувалося останнє пленарне засідання Верховної Ради, до будівлі парламенту прийшли близько 200 провокаторів, сталися сутички між ними та правоохоронцями. Також провокатори намагалися прорватися до ВР, кидали у будівлю «коктейлі Молотова» та петарди.