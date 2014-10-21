МВС назвало 4 версії замаху на кандидата в депутати Борисенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, відпрацьовується 4 версії – «робота депутатом міськради», «особисте життя», «участь у виборах» та «бізнес-інтереси».

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня близько 23-ї години в м. Бориспіль стався замах на життя кандидата в депутати в окрузі №98 Борисенка.

«Коли він заходив до власного будинку, в нього було здійснено постріл. Через декілька секунд біля політика вибухнув невідомий пристрій. Потерпілого з діагнозом «забій м’яких тканин тулуба» доставлено до лікарні», - повідомили в Генпрокуратурі.

У міліції Київської області додали, що в Борисенка стріляли з вогнепальної зброї у спину. «На щастя, він був у бронежилеті, що і врятувало йому життя», - йдеться в повідомленні.

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Досудове розслідування доручено ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.