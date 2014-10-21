Україна наполягає на присутності ОБСЄ по всьому кордону в зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

“Україна продовжує наполягати на розширенні присутності ОБСЄ на всю ділянку українсько-російського кордону, яка перебуває поза межами контролю Державної прикордонної служби України, та виступає за необхідність розміщення спостерігачів організації на додаткових пунктах пропуску з російського боку на цій ділянці українсько-російського кордону”, - сказав Перебийніс.

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Він повідомив, що пропозиції України були доведені до держав - учасниць ОБСЄ 17 жовтня, а також представлені під час переговорів у Мілані.

Зокрема, пропонується розширити діяльність місії спостерігачів ОБСЄ на російські пункти пропуску “Волошино”, “Новошахтинськ”, “Куйбишево-Маринівка”, “Куйбишево-Дякове”, “Матвеєв Курган”, “Весело-Вознесенська”, “Гуково-Червона Могила”, “Донецьк-Краснодарський”, “Донецьк-Північний”, “Успенська”, “Олексієво-Тузлівка”, “Нижній Швирьов”, “Єлан”, “Можаївка”, “Титовка”, “Шияни”, “Авілово-Федорівка”, “Шрамко”.

Перебийніс повідомив, що 22 жовтня Постійна рада ОБСЄ має розглянути рішення про можливість продовження мандата місії. За його словами, переважна більшість країн - членів ОБСЄ підтримують розширення мандата на всю протяжність українсько-російського кордону в Донецькій та Луганській областях.

“На жаль, лише позиція Російської Федерації щодо цього питання залишається негативною. В разі, якщо Росія все ж таки заблокує це рішення, саме вона нестиме відповідальність за невиконання ключового пункту Мінських домовленостей”, - сказав Перебийніс.

Він нагадав, що 24 жовтня завершується встановлений рішенням Постійної ради ОБСЄ термін діяльності місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску українсько-російського кордону “Донецьк” та “Гуково”.

За словами Перебийніса, українська сторона виходить з того, що присутність спостерігачів ОБСЄ лише на двох пунктах пропуску має невисоку цінність з точки зору здійснення ефективного моніторингу стану належного дотримання режиму охорони кордону з боку російської прикордонної служби.