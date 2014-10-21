Україна наполягає на присутності ОБСЄ по всьому кордону в зоні АТО
Україна продовжує наполягати на розширенні присутності ОБСЄ на всій ділянці українсько-російського кордону, яка перебуває поза межами контролю Державної прикордонної служби України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.
“Україна продовжує наполягати на розширенні присутності ОБСЄ на всю ділянку українсько-російського кордону, яка перебуває поза межами контролю Державної прикордонної служби України, та виступає за необхідність розміщення спостерігачів організації на додаткових пунктах пропуску з російського боку на цій ділянці українсько-російського кордону”, - сказав Перебийніс.
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Він повідомив, що пропозиції України були доведені до держав - учасниць ОБСЄ 17 жовтня, а також представлені під час переговорів у Мілані.
Зокрема, пропонується розширити діяльність місії спостерігачів ОБСЄ на російські пункти пропуску “Волошино”, “Новошахтинськ”, “Куйбишево-Маринівка”, “Куйбишево-Дякове”, “Матвеєв Курган”, “Весело-Вознесенська”, “Гуково-Червона Могила”, “Донецьк-Краснодарський”, “Донецьк-Північний”, “Успенська”, “Олексієво-Тузлівка”, “Нижній Швирьов”, “Єлан”, “Можаївка”, “Титовка”, “Шияни”, “Авілово-Федорівка”, “Шрамко”.
Перебийніс повідомив, що 22 жовтня Постійна рада ОБСЄ має розглянути рішення про можливість продовження мандата місії. За його словами, переважна більшість країн - членів ОБСЄ підтримують розширення мандата на всю протяжність українсько-російського кордону в Донецькій та Луганській областях.
“На жаль, лише позиція Російської Федерації щодо цього питання залишається негативною. В разі, якщо Росія все ж таки заблокує це рішення, саме вона нестиме відповідальність за невиконання ключового пункту Мінських домовленостей”, - сказав Перебийніс.
Він нагадав, що 24 жовтня завершується встановлений рішенням Постійної ради ОБСЄ термін діяльності місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску українсько-російського кордону “Донецьк” та “Гуково”.
За словами Перебийніса, українська сторона виходить з того, що присутність спостерігачів ОБСЄ лише на двох пунктах пропуску має невисоку цінність з точки зору здійснення ефективного моніторингу стану належного дотримання режиму охорони кордону з боку російської прикордонної служби.