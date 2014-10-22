Питання оплати за російський газ буде вирішуватися в консультаціях з ЄК - Продан



«Ми з ЄК відпрацьовуємо механізм оплати відкритих рахунків. З виконанням певних графіків сума в розмірі 1, 3 млрд повинна бути погашена», - сказав міністр у вівторок в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

Як відомо «Нафтогаз» зобов`язується до кінця жовтня виплатити 1,45 млрд дол за постачання російського газу в 2013 році і до кінця року - 1,6 млрд. Таким чином всього цього року українська сторона повинна виплатити 1,3 млрд дол.

Разом з тим, російська сторона констатує, що будь-яких гарантій щодо оплати боргів і передоплати за нові поставки отримано не було.

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«Ми гарантій не отримали. На сьогодні підтверджень про наявність фінансових ресурсів немає ні від НАК «Нафтогазу», ні від Європейської Комісії», - сказав міністр енергетики Росії Олександр Новак.

Разом з тим віце-президент ЄК з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер констатував, що необхідний ретельний аналіз фінансового стану «Нафтогазу» і бюджету України.

Він також зазначив про програму фінансової допомоги ЄС, яка діє в цьому і в наступному роках, а також «інтенсивні контакти з МВФ» з метою пошуку можливого рішення фінансового питання.