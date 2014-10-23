Тимчук: Бойовики намагаються створити "єдине командування"

Про це повідомив координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"На даний момент вирішується базова проблема - створення схеми взаємодії між терористичними угрупованнями. Проте вже на початковому етапі переговорів відзначаються серйозні розбіжності між учасниками. Зокрема, щодо схеми підпорядкування, а також взаємодії пропонованих схем командної вертикалі терористичних груп з російськими підрозділами і спецслужбами", - пише Тимчук.

Читайте такожОфіцери РФ незадоволені непрофесіоналізмом і невмінням бойовиків поводитися з технікоюТакож за його словами, на окупованій території Донбасу російські фахівці активно вдосконалюють систему радіотехнічної розвідки (РТР) та радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"З цією метою в «ДНР» і «ЛНР» створені структурні підрозділи в основному з фахівців з РФ, формально підпорядкованих місцевому терористичному керівництву, однак які реально мають звітність тільки перед Москвою. Частина елементів систем РТР і РЕБ знаходиться на прикордонній території Росії. Елементи, що розташовані на території Донбасу, ретельно маскуються і охороняються тільки російськими військовослужбовцями", - стверджує координатор ІС.