За словами Шольца, єдиною причиною нападу РФ на Україну - є імперіалістичні амбіції Кремля.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив Росію в прагненні захопити Україну.

Під час виступу на партійному засіданні, Шольц назвав головним мотивом розв'язання війни "імперіалістичні погляди" Кремля, повідомляє Deutsche Welle.

"Росія напала на Україну, керуючись "вкрай імперіалістичними поглядами", а сама агресивна війна Росії проти України спрямована на захоплення території", - Шольц закликав називати речі своїми іменами.

Канцлер ФРН в емоційній промові підкреслив, що Німеччина не сприймає і не приймає такої позиції. Попри переговори між Україною і РФ, ситуація є і залишається "загрозливою".

Зазначимо, Німеччина з початку російського військового вторгнення, підтримує Україну, вводить санкції, надає гуманітарну і військову допомогу.

У ФРН підтримали ініціативу Великої Британії щодо "плану Маршала" для відновлення України.

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