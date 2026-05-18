Хто дав гроші на заставу для Єрмака: ЗМІ назвали прізвища та суми

На заставу за колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака надіслали гроші 7 фізичних і 7 юридичних осіб.
Про це повідомило видання Українська правда з посиланням на власні джерела. Так, на заставу внесли гроші 7 фізосіб:
- Сергій Свириба – 6,5 млн грн;
- Роза Тапанова – 8 млн грн;
- Сергій Ребров – 30 млн грн;
- Володимир Петров – 80 тис. грн;
- Ігор Фомін – 5 млн;
- Аліна Волошина – 368 тис. грн;
- Олександр Крикунов – 500 тис. грн.
Також майже 100 млн гривень внесли 7 юридичних осіб:
- ТОВ "Міраліф" - 9,8 млн грн;
- Науково-дослідна судово-експертна установа – 30 млн грн;
- АО "А.ДВА.КА.Т" - 4 млн грн;
- ТОВ "СУ"СЕМ" - 32 млн грн;
- ПП "СВ-ГРУП" - 10,2 млн грн;
- АО "Де Леге Лата" - 14 млн грн;
- ТОВ "Арена Марин" - 4 млн грн.
Крім того, як повідомили виданню NV у Вищому антикорупційному суді (ВАКС), заставу за Єрмака внесли 300 фізичних та юридичних осіб, хоча зазвичай заставу вносить невелика кількість осіб.
За словами джерела видання у ВАКС, більша частина осіб, які внесли гроші, не є публічними, тому суд не має права розголошувати їхні імена.
При цьому адвокат Єрмака Ігор Фомін сказав виданню, що для застави зібрали навіть більше, ніж було треба - 154 млн грн. Фомін також не назвав людей, які внесли гроші для застави, оскільки "вони й так усі під шаленим тиском і не давали на це дозволу будь-кому".
За ексголову Офісу президента Андрія Єрмака внесли заставу – 140 млн грн і він відразу вийшов із СІЗО, де провів два дні.
14 травня ВАКС відправив під варту Єрмака з можливістю внесення застави у 140 млн грн. Його підозрюють у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.