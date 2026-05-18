Хто дав гроші на заставу для Єрмака: ЗМІ назвали прізвища та суми

Загалом на заставу для Єрмака гроші здали 300 фізичних та юридичних осіб.

На заставу за колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака надіслали гроші 7 фізичних і 7 юридичних осіб.

Про це повідомило видання Українська правда з посиланням на власні джерела. Так, на заставу внесли гроші 7 фізосіб:

Сергій Свириба – 6,5 млн грн;

Роза Тапанова – 8 млн грн;

Сергій Ребров – 30 млн грн;

Володимир Петров – 80 тис. грн;

Ігор Фомін – 5 млн;

Аліна Волошина – 368 тис. грн;

Олександр Крикунов – 500 тис. грн.

Також майже 100 млн гривень внесли 7 юридичних осіб:

ТОВ "Міраліф" - 9,8 млн грн;

Науково-дослідна судово-експертна установа – 30 млн грн;

АО "А.ДВА.КА.Т" - 4 млн грн;

ТОВ "СУ"СЕМ" - 32 млн грн;

ПП "СВ-ГРУП" - 10,2 млн грн;

АО "Де Леге Лата" - 14 млн грн;

ТОВ "Арена Марин" - 4 млн грн.

Крім того, як повідомили виданню NV у Вищому антикорупційному суді (ВАКС), заставу за Єрмака внесли 300 фізичних та юридичних осіб, хоча зазвичай заставу вносить невелика кількість осіб.

За словами джерела видання у ВАКС, більша частина осіб, які внесли гроші, не є публічними, тому суд не має права розголошувати їхні імена.

При цьому адвокат Єрмака Ігор Фомін сказав виданню, що для застави зібрали навіть більше, ніж було треба - 154 млн грн. Фомін також не назвав людей, які внесли гроші для застави, оскільки "вони й так усі під шаленим тиском і не давали на це дозволу будь-кому".

Справа Єрмака: новини

За ексголову Офісу президента Андрія Єрмака внесли заставу – 140 млн грн і він відразу вийшов із СІЗО, де провів два дні.

14 травня ВАКС відправив під варту Єрмака з можливістю внесення застави у 140 млн грн. Його підозрюють у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

