Пізніше Колесник у Facebook заявила, що обговорювала відпочинок на травневі свята.

Народна депутатка президентської фракції «Слуги народу» Анна Колесник відписала, листуючись під час засідання 30 березня, що «треба звалювати з країни».

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Знімок повідомлення Колесник зняли кореспонденти видання Букви.

Парламентарка листувалася з користувачем під ім’ям Стас, тоді як депутати слухали Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака щодо ескалації ситуації на Донбасі та загрози наступу Росії.

Прізвище Хомчака депутатка згадала й в онлайн-чаті.

«Ми слухаємо Хомчака. Треба звалювати з цієї країни», – написала «слуга».

Пізніше Колесник у Facebook заявила, що її не так зрозуміли, і що вона обговорювала відпочинок на травневі свята.

«Сьогодні я стала предметом обговорення журналістів, мовляв, хочу покинути країну. Насправді, мова йде про відпочинок на травневі свята, а не про те, що я зібралася покидати країну зовсім. Люблю свою країну і до іншої виїжджати не збираюся», – пояснила депутатка, а потім видалила допис.

Загострення на Донбасі

26 березня на Донбасі, біля населеного пункту Шуми, в результаті обстрілу з боку російських окупаційних сил четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє дістали поранення.

У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський доручив представникам України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі ініціювати невідкладне засідання підгрупи з безпеки, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів «нормандського формату».

Також глава держави планував найближчим часом провести розмови з усіма лідерами «нормандської четвірки».

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Автор: Яна Ставська