Зустріч відбудеться 17 липня, місце проведення заходу поки не відомо.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про закритий захід "Слуги народу" у суботу, 17 липня, за участі президента та членів уряду.

Про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання УНІАН щодо суботнього заходу за участі президента.

"Це не засідання фракції, це такий... В ІТ є такий формат - BarCamp. Тобто, це такий кемпінг, де є тематичні сесії. Ми хочемо запросити, в тому числі, і представників Кабміну. Є багато питань, які треба обговорювати", - сказав Арахамія.

За його словами, цей "внутрішній форум" триватиме цілий день.

Арахамія також додав, що місце проведення заходу поки не відоме.

"Якщо ми просто зараз вам скажемо, де це буде, то там будуть просто суцільні дрони і багато камер. Мені здається, що так неправильно робити", - підсумував він і зауважив, що це буде закритий захід.

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Автор: Денис Прядко