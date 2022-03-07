Цей напад можна розцінювати як грубе порушення міжнародного права і агресію.

Депутати Міллі Меджлісу назвали неприпустимим обстріл будівлі Почесного консульства Азербайджану в Харкові російськими військовими.

Про це повідомляє місцеве видання Report.

Депутат Міллі Меджлісу Джейхун Мамедов наголосив, що цей напад можна розцінювати як грубе порушення міжнародного права. В результаті атаки будівля диппредставництва зазнала серйозного руйнування, автомобіль співробітника консульства серйозно постраждав.

"Згідно з міжнародним правом, територія, на якій розташована будівля консульства, вважається власністю Азербайджану. Обстріл нашого консульства неприпустимий. Тому що будівля - не військовий об'єкт. Тут діяло консульство. Цей напад можна розцінювати як грубе порушення міжнародного права і агресію. Азербайджанська сторона чекає пояснень від тих, хто скоїв цей злочин", - зазначив він.

Член комітету Міллі Меджлісу з правової політики і державного будівництва, депутат Фазаіль Агамали підкреслив, що Росія бреше, кажучи про те, що атакує тільки військові об'єкти. Він зазначив, що Росія руйнує не тільки військові об'єкти, а й дитячі садки, школи та житлові будинки.

"На жаль, крім ядерної зброї, Росія використовує всі можливості свого військового потенціалу, щоб знищити Україну. Офіційні заяви Росії, що удари наносяться тільки по військових об'єктах, не мають нічого спільного з реальністю", - сказав він.

Нагадаємо, консульство Азербайджану в Харкові на вулиці Ярослава Мудрого відкрилося у 2014 році. Увечері в неділю, 6 березня, стало відомо про його обстріл окупантами.

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