Президенти України та США детально обговорили ситуацію на Донбасі.

Читайте також"Стоїмо пліч-о-пліч": Зеленський прокоментував розмову з БайденомЗа словами президента Володимира Зеленського, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час телефонної розмови запевнив, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

Зокрема, за словами глави держави, вони з американським президентом детально обговорили ситуацію на Донбасі.

"Президент Байден запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії", - зазначив Зеленський.

Перша розмова Байдена і Зеленського

У п'ятницю, 2 квітня, відбулася перша телефонна розмова президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена.

Президент Сполучених Штатів підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України на тлі російської агресії в окупованих окремих районах Донецької та Луганської областей і в Криму.

Байден і Зеленський відзначили важливість співпраці для стримування поширення коронавірусної інфекції.

Президент США чекає на можливість здійснити візит в Україну.

Раніше з ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Тоді Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

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Автор: Віталій Саєнко