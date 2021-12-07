Водночас, остаточне рішення не ухвалене.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден може запропонувати кандидатуру досвідченого дипломата Бріджет Брінк на посаду посла США в Україні.

Як повідомляє видання Foreign Policy, вже більше двох років США не мають посла в Україні, затвердженого у Сенаті (Верхній палаті Конгресу).

За даними обізнаних джерел серед чинних і колишніх посадовців, очікується, що президент США Джо Байден може обрати досвідчену кар'єрну дипломатку Бріджет Брінк кандидатом на посаду американського посла в Україні.

Водночас, остаточне рішення не ухвалене.

Читайте такожБайден поговорить з Зеленським після дзвінка Путіну - ОПЯк зазначає видання, відтермінування висунення кандидатури на посаду посла США в Україні "збило з пантелику" і "розізлило" деяких ветеранів дипломатичної служби і європейських оглядачів.

Наразі, затримка призначення усіх кандидатів Державного департаменту США на посади пов'язана з супротивом сенатора-республіканця Теда Круза через його розбіжності з адміністрацією Байдена щодо "Північного потоку-2". Зокрема, для призначення помічниці державного секретаря Сполучених Штатів Америки з питань Європи та Євразії Карен Донфрід знадобилося п'ять місяців після висунення її кандидатури.

Що передувало

Попередній посол США в Україні Марі Йованович завершила свою роботу наприкінці травня 2019 року.

Минула адміністрація за президентства Дональда Трампа пропонувала кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона на посаду посла США в Україні, але до призначення не дійшло.

На початку 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що адміністрація президента США Джо Байдена шукає нову кандидатуру на посаду посла в Україні.

У жовтні народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко під час візиту до Вашингтону повідомив, що у США розглядають три кандидатури на посаду посла в Україні. Серед них: посол США в Пакистані Пол У. Джонс, посол США у Сербії Ентоні Годфрі і посол США у Словаччині Бріджет Брінк.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віталій Саєнко