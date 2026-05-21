'Я готовий у будь-якій точці': Лукашенко раптом захотів зустрічі з Зеленським

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення відносин, пише Belta.

"Якщо він хоче про щось поговорити, порадитися чи ще щось, будь ласка, ми відкриті для цього. У будь-якій точці – України, Білорусі – я готовий з ним зустрітися й обговорити проблеми білорусько-українських відносин. І, можливо, поговорити про перспективи", – заявив він.

При цьому Лукашенко поскаржився, що "з американцями, німцями, поляками, литовцями та латвійцями у нас є про що розмовляти, а з Україною немає про що".

При цьому в тому ж виступі Лукашенко пригрозив, що Білорусь вступить у війну проти України, якщо зазнає "агресії", не уточнивши, однак, що саме мається на увазі під "агресією".

Разом з тим Лукашенко запевнив, що в Білорусі "не збираються" втягуватися у війну проти України, тому що "в цьому немає ніякої необхідності, ні цивільної, ні військової".

Загроза з Білорусі

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський розповів, що є дані про те, що відбулися додаткові контакти між росіянами та Лукашенком, мета яких – переконати його приєднатися до нових російських агресивних операцій. Зокрема, Росія розглядає плани операцій у напрямках на південь і на північ від території Білорусі – або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також підтвердив, що наразі існує загроза військової операції РФ з боку Білорусі.

