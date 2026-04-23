'У росіян дуже багато хворих ідей': Зеленський оцінив ризики для України з Білорусі

Президент зауважив, що дуже не хочеться, аби ці ідеї перетворилися на страшну реальність.

У росіян "дуже багато різних хворих ідей", тож дуже не хочеться, щоб Білорусь була в них втягнута. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

Відповідаючи на запитання, чи є загроза наступу з Білорусі, голова держави зауважив, що у росіян "дуже багато різних хворих і фантастичних ідей".

"Тому дуже не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в ці фантастичні ідеї, і щоб вони перетворилися на страшну реальність", - підкреслив він.

Відео дня

Загроза для України з півночі

Як повідомляв УНІАН, раніше військовий експерт Іван Тимочко зауважив, що білоруси не мають реальних навичок, аби самостійно проводити військові операції, а велику кількість їхнього озброєння вже давно було перекачано до російської армії.

Крім того, зазначив він, Білорусь не має великої армії, а проводити мобілізацію - це "давати зброю в руки тим білоруським громадянам, яких ще нещодавно російські і білоруські силовики катували, били і в багатьох - родичів вбили".

Тимочко зауважив, що частину білоруської армії навчали російські "вагнери", а частина командного складу, офіцерів у Білорусі – росіяни.

Вас також можуть зацікавити новини: