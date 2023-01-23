Створення союзу Україна - Польща - Велика Британія підтримують 85% громадян, 80% підтримують створення союзу Україна - Польща - Литва.

Абсолютна більшість українців підтримує створення військово-політичних союзів України з Польщею та Британією, а також з Польщею та Литвою.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соцiологiчною групою "Рейтинг" 14-16 січня. Зокрема, респондентів спитали, як вони ставляться до ідеї створити військово-політичний союз у складі України, Польщі та Великої Британії.

Цю ідею підтримують 85% репондентів, проти такої ініціативи висловилися 3%, байдуже ставляться – 7%, не змогли відповісти - 5%.

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На питання щодо створення військово-політичного союзу в складі України, Польщі та Литви 80% відповіли, що ставляться позитивно, 6% висловилися проти такого об’єднання, 9% – байдуже, 5% не змогли відповісти.

Як зазначили соціологи, ідея військово-політичних союзів зі згаданими європейськими країнами має високу підтримку у всіх регіональних, вікових групах та групах за майновим становищем.

Як проводилось опитування

Опитування проведено серед 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 3,1%.

Співробітництво України з Польщею і Британією

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