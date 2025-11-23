Натомість американська сторона погоджується, що гарантії безпеки для України все ще потребують допрацювання.

Адміністрація Дональда Трампа активізує спроби просунути нову мирну угоду для України — і вже у неділю американські посланці прибудуть до Женеви на зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Попри гостру критику плану, у Вашингтоні наполягають: документ із 28 пунктів не є ультиматумом і може бути змінений.

Кілька високопоставлених джерел, знайомих з підготовкою до перемовин, заявили, що американська сторона готова проявити гнучкість, попри загальний скептицизм навколо, пише у матеріалі для Washington Post оглядач міжнародних новин Девід Ігнатіус.

"Гарантії безпеки ще недостатньо сильні", — визнають американські чиновники, інформовані про переговори.

Американці переконують Київ і Європу, що ініціатива Трампа не є проросійською. Вони стверджують: США готові посилити післявоєнне стримування і навіть розглядають можливість передати Україні крилаті ракети "Томагавк", якщо мир буде укладено.

Що стоїть у центрі плану

За інформацією двох високопосадовців, які брали участь у переговорах, проєкт включає такі ключові положення:

можливе обмеження чисельності української армії 600 тисячами військових — пункт, який США вже готові переглянути;

вимога, щоб Україна вивела війська з близько 25% Донецької області, які зараз контролює — головне побажання Росії;

демілітаризація зони відведення та будівництво нової "стіни безпеки" за підтримки США та союзників;

проведення загальнонаціональних виборів в Україні протягом 100 днів після підписання угоди;

післявоєнна амністія — вимога Києва для захисту високопосадовців у контексті антикорупційних розслідувань.

"Суверенітет України ніколи не може бути поставлений під загрозу... Ми не хочемо бачити розпад України. Ми не хочемо бачити друге пришестя Югославії", — сказав один із ключових чиновників.

Чому переговори активізувалися саме зараз

Вашингтон вважає, що Україна опинилася в новому небезпечному моменті через втрати у Донецькій області, корупційний скандал у Києві та політичну нестабільність.

Одночасно Росія, за оцінками США, відчуває посилений економічний тиск і може бути зацікавлена у припиненні війни, замість ще двох років боїв за повний контроль над Донбасом.

Посередницьку роль у нових переговорах активно відіграє Туреччина, як і у перемовинах щодо Гази, які Трамп вважає одним зі своїх успіхів.

Найгостріший момент для Зеленського

За даними джерел серед високопосадовців США, секретар Ради нацбезпеки України Рустем Умєров під час зустрічі у Флориді допустив готовність Києва до компромісу щодо частини Донбасу та до обмеження чисельності армії. Це викликало різку реакцію в Україні — і тепер Вашингтон натякає, що готовий змінити ці пункти.

Але ключове рішення залишається за Зеленським. Ігнатіус пише:

"Зеленський зараз стоїть перед найболючішим вибором свого президентства. Якщо він скаже "так" здачі Донецька, деякі українці ніколи йому цього не пробачать. Якщо ж він скаже "ні", ця трагічна війна продовжиться. Попри всю мужність Зеленського, можливо, він ніколи не стикався з більш болісним моментом".

Мирний план США - головні новини

Як повідомляв УНІАН, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що мирний план щодо врегулювання війни Росії в Україні розроблено Сполученими Штатами з урахуванням "пропозиції російської сторони" та "попередніх і поточних пропозиціях України".

Натомість європейці намагаються запевнити Зеленського, що залишаться поруч навіть без Трампа, пише Politico. Європейський Союз і Велика Британія візьмуть участь у високорівневих переговорах щодо мирного плану президента США Дональда Трампа для України, які розпочнуться в неділю. Це стало серйозним проривом для Брюсселя і Лондона, які досі були відсторонені від цього процесу.

