За цю нерухомість п’ять років тому політик заплатив трохи більше ніж 3,5 мільйони гривень.

Журналістам вперше вдалося з висоти пташиного польоту зафільмувати блакитний маєток зі шпилем спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та подвір’я біля нього. Він розташований у передмісті столиці, на одній з центральних вулиць Софіївської Борщагівки.

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Зазначається, що будинок політика дуже надійно охороняється, як з землі, так і з неба. Він знаходиться у тіньовій зоні для польотів безпілотників. Але журналістам все ж вдалося налаштуватися на потрібну хвилю та зафільмувати подвір’я.

На кадрах видно, що, крім котеджу площею 500 квадратних метрів, на території двору розташований гостьовий будиночок. А автопарк Разумкова не поміщається у гараж, тому кілька автомобілів стоять просто на вулиці.

На даху будинку є сонячні батареї, а в саду ростуть кілька фруктових дерев.

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У маєтку Разумков мешкає разом з дружиною Юлією та двома синами.

До їхнього двору веде ідеально укладена асфальтна дорога, а біля воріт чергує охорона.

Згідно з електронною декларацією політика, за цю нерухомість п’ять років тому Разумков заплатив трохи більше ніж 3,5 мільйони гривень.

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Автор: Катерина Шварц