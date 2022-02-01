Лідери "атакують один одного чарівністю", вважають журналісти.

Для візиту в Києві, який триватиме всього кілька годин, Борис Джонсон вибрав зелену краватку. В цьому побачили прояв поваги.

Таку думку висловив Київський кореспондент BBC News Джеймс Вотерхаус.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у вівторок, 1 лютого, прибув до Києва. В рамках візиту відбулася зустріч з президентом Володимиром Зеленським віч-на-віч, також планується зустріч у розширеному форматі.

Читайте такожЗеленський та Джонсон проводять брифінг за підсумками переговорів (онлайн-трансляція)

Для візиту британський прем'єр вибрав чорний костюм, який доповнив краваткою світлого зеленого кольору.

"Я думаю, що президент Зеленський прагне перейти в наступ з чарівністю. Але схоже, що Борис Джонсон хоче зробити те ж саме. Наприклад, він прийшов у зеленій краватці - прізвище президента обігрує цей колір, і це колір його партії, так що тут є якась взаємоповага", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, що напередодні візиту в Україну Борис Джонсон переніс телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

А глава Міністерства закордонних справ Великобританії Ліз трас напередодні візиту в Україну, який був запланований на 1 лютого, отримала позитивний результат тесту на COVID-19 і пішла на самоізоляцію.

Під час цього візиту глави МЗС Великобританії повинні були оголосити про створення нового формату співпраці між Великобританією, Польщею та Україною. Глава МЗС України Дмитро Кулеба розкрив деякі деталі про майбутній Альянс.

Вас також можуть зацікавити новини: