Шаппс був змушений відмовитися від поїздки до Одеси.

Британський міністр оборони Грант Шаппс відмовився від поїздки до Одеси в рамках свого візиту до України, яку він здійснив 7 березня.

Як пише The Sunday Times, Шаппс був змушений відмовитися від поїздки до Одеси через ракетну загрозу з боку РФ. Видання зазначило, що міністр оборони перервав візит після попередження британської розвідки про те, що росіяни дізнались про його плани поїздки.

Нагадаємо, Шаппс був з візитом у Києві 7 березня і оголосив про виділення 325 млн фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тис. дронів для ЗСУ.

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Ракетні удари по Одесі

6 березня під час спільного візиту президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса до Одеси, окупанти вдарили ракетою по місту. Внаслідок удару загинули п'ятеро людей.

Міцотакіс розповів, що під час удару вони перебували в Одеському морському порту – українська сторона показувала порт і розповідала про його значення. Потім представники Греції та України почули звук сирен та вибуху. За словами прем’єра Греції, вони навіть не встигли укритися в якомусь захищеному місці.

2 березня Росія завдала по Одесі дронового удару. Сталося попадання до житлового багатоповерхового будинку. Тоді загинули 12 людей, серед них – 5 дітей.

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