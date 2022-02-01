Прем'єр Британії заперечує, що його країна разом США перебільшують загрозу нового вторгнення РФ в Україну.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон заявляє, що президент Російської Федерації Володимир Путін тримає зброю до голови України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Джонсон повідомив у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Джонсон казав, що завтра проведе розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Хтось сказав, чи ми перебільшували загрозу, чи США і Сполучене Королівство так чи інакше намагаються перебільшити це... Я лише збираюсь сказати, що це не розвідувальні дані, які ми бачимо. Це чітка і реальна небезпека. Ми бачимо величезну кількість військових, які стягуються. Ми бачимо підготовку до усіх видів операцій, які відповідають неминучій воєнній кампанії", - наголосив Джонсон.

Також він пояснив важливість зусиль Британії у намаганні об'єднати країни Заходу у відповідь на російські дії.

"Звичайно, так, це стосується України, і це має глибоке значення для нас. Але йдеться про значно більше... Йдеться про усю архітектуру європейської безпеки, тому що не сумнівайтеся щодо того, що президент Путін намагається досягнути. Я думаю, що він намагається, тримаючи у руках зброю, нібито приставляючи до голови України, і шляхом залякування України, змусити нас змінити наші погляди (стосовно європейського порядку безпеки - УНІАН)", - наголосив Джонсон.

При цьому, прем'єр Британії вважає європейську систему безпеки, коли кожна країна може обирати своє власне майбутнє, "фантастичним явищем", яке проявилося після падіння Берлінської стіни.

"Президент Путін і Росія намагаються підірвати це, перекроїти безпекову мапу Європи та запровадити "нову Ялту", нову зону впливу. І це була би не лише Україна, яка була б повернута у російську сферу впливу. Ви повинні думати про Грузію, Молдову та інші країни. Це абсолютно критично і важливо, аби ми виступали разом з Україною", - сказав він.

Читайте також"Щойно чобіт російського солдата перетне кордон": Джонсон попередив РФ про жорсткі санкціїНагадаємо, Борис Джонсон 1 лютого прилетів до Києва. Раніше повідомлялося, що прем’єр Британії прибуде в столицю України, щоб поговорити з представниками української влади про те, як зупинити можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Напередодні візиту в Україну Борис Джонсон переніс телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

А глава Міністерства закордонних справ Великобританії Ліз трас напередодні візиту в Україну, який був запланований на 1 лютого, отримала позитивний результат тесту на COVID-19 і пішла на самоізоляцію.

Під час цього візиту глави МЗС Великобританії повинні були оголосити про створення нового формату співпраці між Великобританією, Польщею та Україною. Глава МЗС України Дмитро Кулеба розкрив деякі деталі про майбутній Альянс.

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