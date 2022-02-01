Президент РФ поскаржився на Альянс та заявив, що боїться за Крим.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що вступ України до НАТО створить військові загрози для анексованого Криму. Він також додав, що Альянс "кинув" Росію, обіцяючи не розширюватися на схід.

Відповідну заяву він зробив у вівторок, 1 лютого, під час спільної пресконференції з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном.

Зокрема, Путін зазначив, що Росії начебто обіцяли не просувати НАТО на схід "ні на дюйм", але зробили інакше.

"Сьогодні ми бачимо, де знаходиться НАТО: Польща, Румунія, країни Прибалтики. Сказали одне, зробили інше. Як у нас говорячи в народі, "кинули", ну просто обдурили", - заявив Путін.

Крім того, російський лідер розкритикував НАТО за політику "відкритих дверей". За його словами, цей принцип ніде не записано.

Водночас Путін пояснив, чому Москва остерігається вступу України до НАТО.

"Уявіть, що напхана зброєю, вона (Україна - УНІАН) почне операцію в Криму — нам що, воювати з блоком НАТО?" - заявив Путін.

Також президент РФ заявив, що хоче уникнути негативного розвитку подій навколо України, але пригрозив, що "створюючи загрози для Росії", Україна створює їх і для себе.

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17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка очолювала американську делегацію на зустрічі в Женеві, після переговорів з представниками РФ заявила про жорстку позицію щодо підтримки України. Зокрема, США не погодилися з пропозиціями РФ про неприйняття України в НАТО.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів. Також всі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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