За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, українські правоохоронці очікували, що Микола Чаус буде офіційно екстрадований з Молдови до України.

Україна непричетна до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса з території Молдови.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з молдовським колегою Ауреліу Чокоєм, повідомляє прес-служба МЗС.

За словами Кулеби, українські правоохоронці очікували, що після позитивного для України завершення судового розгляду скарги Чауса на відмову надати йому притулок у Молдові, він буде екстрадований в рамках міжнародної правової допомоги на підставі європейських конвенцій та двосторонніх договорів про видачу правопорушників і про взаємну допомогу у кримінальних справах.

Читайте такожЗ'явилося відео викрадення українського судді-утікача Чауса у Молдові

Міністр наголосив, що Україна не причетна до викрадення Чауса.

Для встановлення усіх обставин, зокрема місця перебування колишнього судді, Кулеба запропонував Молдові створити спільну робочу групу.

Кулеба також запевнив, що для України Молдова "була, є і залишається другом".

"Українська сторона переконана, що ситуацію намагаються використати на свою користь сили, які не просто не зацікавлені у подальшому поглибленні українсько-молдовського співробітництва, а й ставлять за мету зірвати позитивний для обох країн розвиток відносин, зміцнення європейських перспектив України і Молдови", - повідомили в МЗС.

Викрадення Чауса: що відомо

3 квітня стало відомо, що Миколу Чауса, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві, викрали в Молдові.

5 квітня глава МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.

Справа судді Чауса: всі подробиці

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса при отриманні хабаря в сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.

6 вересня 2016 року Верховна Рада дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. Він був оголошений в розшук. Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

6 жовтня 2016 року Комісія з проблем громадян та надання політичного притулку при Президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

11 липня 2019 року президент Володимир Зеленський під час переговорів з прем'єр-міністром Молдови Майєю Санду підняв питання щодо екстрадиції Чауса.

7 лютого 2020 року на той час керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що екс-суддя Чаус всіляко намагається уникнути екстрадиції в Україну. За його словами, "цей підозрюваний обрав тактику оскаржувати все, що можна оскаржити: спочатку він звертався за політичним притулком, потім - "у зв'язку з переслідуваннями", а коли йому було відмовлено і було вже майже готове рішення про екстрадицію, він оскаржив відмову президента Молдови в наданні йому політичного притулку".

Холодницький запевнив, що справа Чауса готова до передачі до суду.

12 жовтня 2020 року в Нацполіції заявили, що не припиняли розшук судді.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій