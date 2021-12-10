США наголосили на праві України на пересування в районі Керченської протоки.

Посольство США в Україні прокоментувало ситуацію з українським кораблем в Керченській протоці.

Відповідний допис розміщено на сторінці диппредставництва в Twitter.

"Донбас" має повне право плавати у водах України. Неправдиві звинувачення Росії є частиною її невпинної кампанії з відволікання від її останніх агресивних провокаційних дій", - переконані в посольстві.

Інцидент з українським судном там розцінюють як агресію проти нашої країни.

"Нові незаконні обмеження в Керченській протоці та Азовському морі - черговий акт агресії проти України", - наголосили в заяві.

Інцидент з кораблем "Донбас" в Керченській протоці

У четвер, 9 грудня, у ФСБ Росії заявили, що корабель управління "Донбас" Військово-Морських сил України нібито рухається в бік Керченської протоки, а вимоги змінити курс нібито не виконує.

Міністр оборони Олексій Резніков згодом пояснив, що українське пошуково-рятувальне судно без озброєння виконувало свою роботу в Азовському морі, яке є морем спільного користування.

Міністр назвав це провокаційною інформаційному атакою та акцентував, що вона відбулася в той час, як президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден проводили розмову.

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Автор: Анастасія Печенюк